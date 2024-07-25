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Giriş Tarihi: 25.7.2024

Süleymaniye’de PKK terörüne darbe

Halit TURAN Halit TURAN
Süleymaniye’de PKK terörüne darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit operasyonları sonrasında PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli kale olarak tanımladıkları Süleymaniye'ye çekildi. Süleymaniye kırsalına gelen ve burada sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takibe alındı.



Çalışmaların ardından teröristin kullandığı noktalar belirlenerek Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat, İran uyruklu Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli hava harekâtı sonucu etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/ KCK mensuplarının operasyon sonucunda büyük moral kaybı yaşadığını belirtti. Operasyonla birlikte PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.
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Süleymaniye’de PKK terörüne darbe
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