Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şırnak’ta

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Cizre ve Silopi ilçeleri arasındaki Uluslararası İpekyolu'nda devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yapan yüklenici firmaya ait şantiye alanında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Uraoğlu ve beraberindeki heyet günde binlerce aracın Habur Sınır kapısı üzerinden kuzey Irak'a gidip geldiği Cizre-Silopi arasındaki Uluslararası İpekyolu'ndaki çalışmaları de yerinde inceledi.

Şırnak'ta da bir dizi ziyaret ve programlara katılacak olan Bakan Uraloğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret edip, İl Koordinasyon Toplantısı katılacak.

Akabinde Şırnak Belediye Başkanlığını ve AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret edip Şırnak – Van Yolu Şantiyesinde İnceleme yapacak.