Başkan Erdoğan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor

Tam bağımsız Türkiye hedefi ile Türkiye Yüzyılını hayata geçirmek için her alanda çalışma içindeyiz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar, ne 6 Şubat depremlerinin faturası bizi yolumuzdan alıkoyamadı. Şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla ve asla kopmadık.

Türk ekonomisi ile ilgili son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Savunma sanayimizde yakaladığımız ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara yayma peşindeyiz.