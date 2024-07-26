Bayraktar’dan Amerikan kongresinde Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: ’Adil bir dünya için Filistin’i destekleyin’

"SİZ KAHRAMANISINIZ ÇELİK DİŞLİLER ARASINDA DİRENEN İNSANLIĞIN"

Adalet ve daha iyi bir dünya kurma mücadelesinin, müşterek bilincimizde derin karşılıkları olan meseleler olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bir başka şiirde çok vurucu bir biçimde ifade edildiği gibi:

"Bilirim ki yaşamak

Berrak bir gökte çocuklar uğruna savaşmaktır"

Bu, yalnızca teorik bir ideal değil, insanlığın tarihi kötülüklerin tekrarını engellemek, adil ve huzurlu bir dünya kurmak için benimsemek zorunda olduğu pratik bir ihtiyaçtır.

Yaklaşık yirmi yıl önce, MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) araştırma asistanı olduğum dönemde, bir grup öğrenci olarak Filistin mücadelesi hakkında farkındalık oluşturmak maksadıyla bir araya gelmiştik. Duvarlara afişler asacak, bilgilendirici filmler gösterecek, el ilanları dağıtacaktık. Günümüzde uluslararası toplumun anlamlı bir adım atmasına mani olan eylemsizlik, o günlerde de şu sorularla kendini gösteriyordu: "Bunu yapınca ne değişecek? Onlarca senedir devam eden kanamayı bu mu durduracak?"

Bu şüpheler anlaşılır olsa da neticede yanlıştı. Zira önemsiz görünen hareketler etkisini derhal göstermeyebilir veya zahir olmayabilir. Ancak daha kapsamlı bir farkındalık ve değişim hareketine katkıda bulunabilirler. Allah'a şükürler olsun, bugün protestolar ABD ve Avrupa'yı, hatta Harvard, MIT ve Columbia gibi dünyanın en prestijli okullarını kasıp kavuruyor.