Bursalı: CHP sorumluların bulunmasını istemiyor mu?

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın acısının hala taze olduğunu söyledi. Herkesin sorumluların hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Bursalı, "Hal böyle iken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan gözaltı kararları nedense CHP'de paniğe ve tepkiye neden oldu. Yoksa CHP sorumluların bulunmasını istemiyor mu? Alınan gözaltı kararı ve sonrasındaki gelişmeler kimsenin kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmez. Bekleyip göreceğiz. Bağımsız ve tarafsız yargı, hukuk çerçevesinde kararını verecek. Ama CHP'deki bu telaşı anlamak mümkün değil" dedi.

"SORUMLULARIN BULUNMASI HEPİMİZİN İSTEĞİ"

Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınması sonrasında bazı CHP milletvekillerinin yaptıkları sert açıklamalara dikkat çeken Bursalı, "Adli mercileri etkilemeye yönelik bu çabalar doğru değil. Herkesin sükunetle süreci takip etmesi lazım. Vicdanları sızlatan bir olay yaşadık. Bunun sorumlularının bulunması hepimizin isteği. Sürecin sağlıklı yürümesi için de herkesin adli makamlara güvenmesi gerekir. Yoksa onları baskı altına almaya çalışmak kimseye bir şey kazandırmaz. Anayasamız açık. Hiçbir makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere tavsiye ve telkinde bulunamaz!" şeklinde konuştu.



