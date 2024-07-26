Büyükşehir’de TİS krizi... Memurlar ağızlarını bantladı!

Dün ses sistemini çalışma ofislerinin bulunduğu alana sokmak isteyen memurlarla kapıdaki güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede sonrası Cemil Tugay'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar taraflar arasındaki gerilimin daha da artmasına neden oldu. Belediye yönetimini protesto eden memurlar bu sefer de ağızlarını bantlayarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

AMACIMIZ GASP EDİLEN HAKLARIMIZI GERİ ALMAK

TÜM-BEL-SEN İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, yaptığı basın açıklamasında büyükşehir yönetimini hedef aldı. Keleş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın emekçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiği yetmiyormuş gibi eylemlere katılan kamu emekçiler üzerindeki tehdit ve baskılarını sürdürmeye devam ettiğini öne sürdü. Tugay'ın, gasp edilen haklarını geri almak için demokratik tepkilerini gösteren memurları, kamu gücünü kullanarak soruşturma açmak ve en ağır cezayı vermekle tehdit ettiğini belirten Keleş: "Amacımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ya da mensubu olduğu siyasi partiyi yıpratmak değildir. Amacımız sadece belediye yönetimi tarafından gasp edilen haklarımızı geri almaktır. Sayın başkan gazetelere gerçek olmayan beyanlar vererek memurları itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Memurların sosyal denge tazminatını Kurban Bayramından önce kesen sizsiniz. Toplu sözleşme masasını kurmayarak ve sendikalarla görüşmeyerek emekçileri oyalayan sizsiniz. 'Bizim muhatabımız sizsiniz. Toplu sözleşmeyi biz sizinle yapmak istiyoruz' dememize rağmen, CHP Genel Merkezi izin verirse ben sizinle toplu sözleşme yapmak istiyorum' diyerek memurları oyalayan sizsiniz. Memurlara sendikal haklarını kullandıkları için soruşturma açıp en ağır cezanın verilmesini isteyen yine sizsiniz. Memurların sendikal faaliyetlerini engelleyerek güvenlik güçlerine darp ettiren, iş yerlerine polisi çağırarak emekçilere biber gazı sıktırıp tartaklatan da sizsiniz. Sayın Cemil Tugay, sizi sendikal haklara saygı duymaya, emekçileri tehdit etmemeye, emekçilerin hakkını gasp ederek bozduğunuz iş barışını yeniden tesis etmeye davet ediyoruz." Diye konuştu.

BASKI VE TEHDİT DİLİ KULLANILIYOR

Konuşmasında Cemil Tugay'ın yerel seçimler öncesi sendikaya yaptığı ziyareti hatırlatan Keleş: "Madem sendikaları yok sayıyordunuz neden ziyaretiniz sırasında 'Ben istersem toplu sözleşme yaparım istemezsem yapmam' demediniz. Burada belediye memurlarını gerçek olmayan suçlamalarla itham ederek, baskı ve tehdit dilini kullanarak siyaset yapan birisi varsa kusura bakmayın o da sizsiniz. Buradan sayın Tugay'ı hak ve özgürlüklerden yana tutum alıp sendika ile toplu sözleşme imzalamaya davet ediyoruz." Diye konuştu.



