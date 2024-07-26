Can dostlara örnek yuva

Tarım Oman ve Köyleri Komisyonda kabul edilen yasa teklifi TBMM'de de onaylanırsa, artık sahipsiz sokak hayvanları, belediyeler tarafından barınaklarda rehabilite edilecek.

Sahipsiz hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği örnek rehabilitasyon merkezlerinden biri ise Gaziantep'te bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Burç Tabiat Parkı içerisinde 60 dönümlük alanda kurulan Türkiye'nin en büyük hayvan rehabilitasyon merkezinden yok yok. Modern yemlikleri, sulukları, kulübeleri, hatta serinleme havuzu dahi bulunan merkez, hayvanların rehabilitasyonu için en uygun ortamı sağlıyor.

85 PERSONELLE 7/24 HİZMET

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan dokuz ilçe ve 780 mahalledeki başıboş kedi ve köpekler rutin olarak toplanıp, yine Burç Tabiat Parkı içerisinde bulunan "Tedavi ve Kısırlaştırma Merkezi"nde tedavi edilerek kısırlaştırıldıktan sonra çip takılıyor. 11'i veteriner hekim, 6'sı veteriner teknisyeni olmak üzere 85 kişilik ekip, 10 köpek toplama aracı ve bir hayvan ambulansı ile 7/24 hizmet veriyor. Burç tabiat Parkına 15 kilometre mesafedeki Burç Yazıbağ Bölgesinde ise 15 bin metrekare üzerine kurulu "Tedavi, Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi merkezleri, barınaklar ile ameliyathaneler bulunuyor.

BELEDİYE, MAMAYI DA KENDİ ÜRETİYOR

Büyükşehir Belediyesi, bütün mama ihtiyacını ise kendi ürettiği mamalardan sağlıyor. Gastronomi şehri Gaziantep'in restoranları ve yemekhanelerinden toplanan artık yemeklerden günlük ortalama 3 ton mama üretimi yapılıyor. Bu mama, hem rehabilitasyon merkezindeki hayvanların beslenmesinde kullanıyor. Hem de atık borulardan üretilerek şehrin 250 noktasına konulan mama ve su kaplarına günlük olarak araçlarla dağıtılıyor. Böylece, sokaklardaki hayvanlar da besleniyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK MODEL OLSUN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Tüm çalışmalarımızı, insan odaklı yönetim bilinciyle doğayı ve ekolojik sistemi bozmadan çalışmalar yürütüyoruz. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birini açmak oldu. Gaziantep Modeli, bugün Türkiye'de yaşanan tartışmalara bir formül olacak. Ayrıca, bu alanda faaliyet gösteren STK'lar ile beraber çalışıyoruz. Onlardan gelen görüş, öneri, şikayetleri dinliyoruz. Böylece, birlikte yaptığımız çalışmaları daha da güçlendiriyoruz. 'Hayvan sağlığı halk sağlığı' demek. Herkes sağlıklı olduğu zaman şehir sağlıklı bir şehir, herkes mutlu olduğunda şehir mutlu bir şehir oluyor. Bu modelin bir Türkiye modeline dönüşmesi için de elimizden gelen bütün bilgi ve birikimimizi paylaşmaya hazırız" dedi.