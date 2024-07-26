İETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü

Arnavutköy'de İETT otobüsü, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü, büyük bir faciadan dönüldü.Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT otobüsü, dün sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü. Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı. Yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yolcuların tahliyesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.