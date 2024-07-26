İstanbul’daki mezarlıklar çöplüğe döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimin CHP'ye geçmesi sonrasında toplu ulaşımdan sosyal yardıma, kent teknolojisinden spor hizmetlerine, ana arter yol çalışmalarından sosyal tesis hizmetlerindeki sorunlar mezarlıklarda kendini göstermeye başladı. Temizlik, bakım- onarım ve güvenliği dahil tüm her şeyin İBB sorumluluğunda olduğu mezarlıklar bakımsızlıktan adeta dökülmeye başladı. Özellikle ecdat yadigarı mezarlıklardaki mezar taşlarının kırılması ve etrafa dağılmasının ardından Sancaktepe, Sultanbeyli, Üsküdar, Çekmeköy, Arnavutköy, Bahçelievler'deki mezarlıklarda ortaya çıkan çöp birikintileri bu kez de Sultangazi'deki Mescid-i Selam mezarlığında görüldü.

İBB YAPMAYINCA VATANDAŞ TEMİZLEDİ

Kaybettikleri yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyarette bulunanlar, oluşan görüntü karşısında yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme getirmeye çalıştılar. Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda Mescid-i Selam Mezarlığı'nda çöplerin yoğun olduğu vurgulanarak tepki gösterildi. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Mescid-i Selam Mezarlığı'na gerekli özenin gösterilmesi çağrısında bulundu. Mezarlık çevresinin çöp yığını olduğunu söyleyen vatandaş; çevrede bulunan çöpleri, kaybettikleri yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyarette bulunanların kendi çabalarıyla toplamaya çalıştıklarını vurguladı. Bu duruma belediyenin el atması gerektiğini söyledi. Ancak İBB'den konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.