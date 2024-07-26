Meclis’te kavgalı gece

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kavgalar arasında kabul edildi.TBMM'nin dünkü bileşiminde muhalefet partileri sürekli yoklama isteyerek engelleme girişiminde bulunurken, gergin atmosferde kavga üstüne kavga yaşandı.TBMM'deki ilk kavga DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti sıralarına dönüp bağırarak iftira ve hakaretleri ardı ardına sıralamasıyla yaşandı. Uyarılara karşın Bozan provokatif hakaretlerine devam etti. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, toplantıya ara verirken bazı CHP'liler de Bozan'ı kürsüden inmesi için ikna etmeye gitti. Bozan kürsüden ayrılıp milletvekili sıralarına doğru ilerken ortalık bir anda karıştı. AK Partili milletvekili ile Bozan arasında kavga çıktığı, yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Bu sırada Bozan'ın ve kavgayı ayırmaya çalışan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in de yere düştükleri görüldü.Yaşanan kavga sonrası DEM Parti tehdit içeren açıklama yaptı. DEM Parti açıklamasında "Sayısal çoğunluğuna güvenerek, siyaseten başa çıkamadığı her eleştiriye karşı şiddete başvuran AKP iktidarını uyarıyoruz. Saldırganlığı bir siyaset biçimine dönüştürürseniz, altında kalırsınız. Sizin bu nobranlığınız ve saldırganlığınız asla partimize ve vekillerimize geri adım attırmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.Teklifin maddeleri üzerine söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yaşanan kavgayı tasvip etmediklerini belirtirken, daha önce bir Meclis Başkanvekili ile AK Partili bir milletvekili tarafından DEM Parti Grubu'na yönelik sinkaflı ifadeler kullanıldığını ancak bunların tutanaklara geçirilmediğini iddia etti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kürsüdeki konuşması sırasında, kendilerine söylendiği iddia edilen sinkaflı kelimeleri açıkça kullanan ve tekrar eden Sakık'ı uyardı, mikrofonunu kapattırdı.Sakık'a, AK Partili milletvekillerinin de tepki göstermesi üzerine Bozdağ, birleşime ara verdi. Arada, AK Partili milletvekilleri kürsüye yürüyerek Sakık'a sert tepki gösterdi. Sakık'a uyar-anayi ve Teknoloji ma cezası verildi.