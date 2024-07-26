SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde bulan Gara, Kandil ve Asos'a hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 25 terör hedefi yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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