SON DAKİKA | MSB duyurdu! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.