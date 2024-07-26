Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 15 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 26.7.2024 12:56 Son Güncelleme: 26.7.2024 12:58

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 15 terörist etkisiz hale getirildi
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