İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için taslak karar yazıldı. Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney tarafından hazırlanan taslak metinde, iade için Türkiye'den gelen delillerin yeterli bulunduğu, ABD ile Türkiye arasındaki suçlu iade anlaşmasının devam ettiği kaydedildi. Başsavcı yardımcısı yazdığı kararın taslak metnini mahkemeye sunarken, iade ile ilgili son kararı ABD Dışişleri Bakanlığı verecek.Timur Cihantimur, ABD'de tutuklu kaldığı ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olup 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmak istemiş, talebe itiraz eden Savcı Kristen A. Kearney, Cihantimur'un serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimalinin olduğunu kaydetmişti.Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla olay yerinden uzaklaşıp önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığı'nca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemesinin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.