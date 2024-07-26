Suriye toprakları terörden temizlenmeli

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye'de 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, şu ifadeler yer verildi:15 Temmuz ihanetinin faili FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar değerlendirildi. Türkiye'ye hasım odakların güdümünde her türlü menfur eyleme tevessül eden ve mağduriyet kisvesiyle kendisini aklamaya çalışan terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik sarsılmaz kararlılık vurgulandı.Terörle mücadelede artan gayretlerimizin, komşularımız Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına kalıcı katkıda bulunacağına işaret edildi. Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının, öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizildi.Uluslararası toplumun artan tepkisine rağmen gerçekleştirdiği katliamlarla hiçbir hukuk kuralı ve insani değerle ilişkisi kalmadığını açıkça ilan eden İsrail yönetiminin gecikmeksizin durdurulması gerektiği belirtildi. Aksi hâlde, önce mücavir alanlara müteakiben tüm bölgeye yayılacak bir şiddet sarmalının tetiklenebileceği tekrar hatırlatıldı.Türkiye'nin uluslararası antlaşmalar çerçevesinde ve garantör ülke sıfatıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde, yarım asırdır Ada'nın tamamında hâkim kılınan barış, huzur ve güven ortamının; harekâtın meşruiyetini ve başarısını tarih önünde tartışmasız bir şekilde teyit ettiği kaydedildi. Milli davamız olan Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iki devletli çözüm esasına göre neticelenmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak tanınması istikametindeki kararlı tutumumuzun muhafaza edileceği vurgulandı.Ege ve Akdeniz'deki meselelerde diyaloğa öncelik veren ve yapıcı yaklaşımımızın istismarına fırsat verilmeyeceği belirtildi; hak, alaka ve menfaatlerimizin müdaafasına yönelik tavizsiz uygulamaların sürdürüleceği ifade edildi.Ukrayna'daki savaşa ilişkin gelişmeler ve son dönemdeki diplomatik çabalar ele alındı; savaşın daha fazla tırmanmadan ve bölgeye yayılmadan adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çok taraflı samimi gayretlerin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Somali, Libya, Sudan ve Nijer başta olmak üzere Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında uzun vadeli bir yaklaşımla geliştirilen ilişkiler değerlendirildi. Türkiye'nin, kardeş Afrika halklarının huzur ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.