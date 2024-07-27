Adana’ya Türkiye’nin en büyük sera alanı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yatırım programına alınan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin "Yol, İçme Suyu, Atık Su, Yağmur Suyu, Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi" 12 Ağustos'ta ihaleye çıkacak. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında kentin sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi. Modern seraların Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını kaydeden Vali Köşger, "4 bin 100 dekar arazi mülkiyeti ile Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacak projede topraksız tarım tekniği uygulaması yapılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve Adana milletvekillerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor; projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.