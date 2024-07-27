Akım faciasını siyasi şova çevirdiler! İZSU Genel Müdürünü kahramanlaştırmaya çalışıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tunç Soyer, CHP Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları mahkeme önünde İZSU Genel Müdürünü kahramanlaştırmaya çalışıyorlar. Vefat eden vatandaşlarımızı nesneleştirip ama'lı cümlelerle böyle bir acı olaydan bile rant devşirme derdindeler. İzmir'de insanlar mazgallara basmaya korkar oldu. Cemil Tugay, böyle başka bir acı yaşanmasın diye bir çalışma ortaya koyacağına şüphelilere sahip çıkarak sorumluluklarını perdelemeye çalışıyor. Her şeyden önce vefat eden vatandaşlarımızın geride bıraktıklarını yaralıyor" dedi.