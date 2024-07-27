Akım faciasını siyasi şova çevirdiler! İZSU Genel Müdürünü kahramanlaştırmaya çalışıyorlar

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, X hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Alsancak'ta iki vatandaşımız İZSU'nun ciddi ihmalleri nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Partimiz sürecin başından bu yana yaşanan hadisenin hassasiyetine saygı duyarak bu meseleye siyaset karıştırmamaya özen gösterdi. Bir yargı süreci işliyor ve sorumlular hesap vermek yerine meseleyi siyasi şova çeviriyorlar.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tunç Soyer, CHP Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları mahkeme önünde İZSU Genel Müdürünü kahramanlaştırmaya çalışıyorlar. Vefat eden vatandaşlarımızı nesneleştirip ama'lı cümlelerle böyle bir acı olaydan bile rant devşirme derdindeler. İzmir'de insanlar mazgallara basmaya korkar oldu. Cemil Tugay, böyle başka bir acı yaşanmasın diye bir çalışma ortaya koyacağına şüphelilere sahip çıkarak sorumluluklarını perdelemeye çalışıyor. Her şeyden önce vefat eden vatandaşlarımızın geride bıraktıklarını yaralıyor" dedi.