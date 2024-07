Başkan Erdoğan: Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz! CHP ne borçlarına ne de sözlerine sadık

Rize'ye hizmet bizim ev ödevimiz. Ev ödevimizi Allah'a şükür bugüne kadar aksatmadık. Hemşehrilerimden daima tam not aldık. Girdiğimiz tüm seçimlerde Rize'nin güçlü desteğini yanımızda bulduk. 31 Mart'ta da Rizeli hemşehrilerimiz bize sahip çıktı. Partimizden ve ittifakımızdan desteklerini esirgemedi. AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonuna verdiğiniz destek için her birinize sizlerin şahsında tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizim şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil ömürlüktür. Rize ile bağımız da bu can tende oldukça güçlenerek devam edecektir. Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz.