CHP’li başkan geldi, Togg gitti: Yerli otomobili garaja çekti, 7 milyonluk lüks araç aldı







Ayrıca belediyenin borcunun çok olduğunu, belediyede israf olduğunu, belediye personeline ödenecek kasada 5 kuruş para olmadığını ve kendi cebinden de 9 milyon lira belediye kasasına para aktardığını söylemişti. Madem belediye ciddi anlamda borçluysa şimdi Togg'a binmek yerine neden Audi A6 kullanıyor?" ifadelerini kullandı.