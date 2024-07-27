CHP'li Namık Tan'dan skandal açıklama: Mavi Vatan için "masal" dedi

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında skandal ifadeler sarf eden Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" dedi.

MAVİ VATAN'A "MASAL" DEDİ

Türkiye'nin dış politika attığını adımlarını hedef alan Tan, "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullandı.

NAMIK TAN'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

CHP'li Tan'a tepkiler çığ gibi yükseldi. AK Partili vekiller de skandala sessiz kalmayarak Tan'a tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ülkemizin Mavi Vatan mücadelesine "masal" demiş. Selefi Ünal Çeviköz de "yayılmacılık" demişti. Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." şeklinde paylaşım yaptı.