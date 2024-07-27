‘Devlet yatırımı gibi eserleri borçsuz yapıyoruz’

Gaziantep'inŞahinbey Belediyesi, yaptığı tüm hizmetleri borç harç işine girmeden, kendi kaynaklarıyla yapıyor. Son günlerde gündemde olan belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bütçemizi 60 kat artırdık ama tek kuruş borcumuz yok" dedi. 4. dönem için göreve seçilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Belediyeler, SGK dahil tüm borçları ile gündemde! Göreve başladığımızda 200 milyon lira borç ile devraldığımız belediyemizin şu an hiç borcu yok, borç sıfır! Kullanılan kredi yok ve dahası gelir bütçemizi 60 kat artırarak 5.5 milyar liraya çıkardık" dedi. Tahmazoğlu, devlet yatırımları gibi yatırımlar yaparak kütüphane, cami, tünel, 3 katlı köprülü kavşak inşa ettiklerine dikkat çekerek "Kaynaklarımızı kendimiz oluşturuyor ve borçsuz harçsız yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu .