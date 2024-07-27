‘İzmir’de 2 milyar TL’yi buharlaştırdılar’

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis kararı ile kentsel dönüşüm yetkisini şirketi İZBETON'a devretti. İZBETON'un konutların yapımını imzaladığı protokolle ihalesiz olarak kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifine devretmesi o süreçte tartışma konusu oldu.Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Tugay'ın talimatı ile İZBETON İzmir İş İnsanları Yapı Kooperatifi ile konutları zamanında teslim etmediği gerekçesi ile tek taraflı olarak imzaladığı protokolü iptal etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı süreçle ilgili il başkanlığında önemli açıklamalarda bulundu. Saygılı, "Şimdi 1.550 kooperatif üyesinden toplanan yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın paranın hesabını sorma zamanıdır. Mevcut inşaatlara harcanan para yaklaşık 1 milyar TL. Peki, geriye kalan yaklaşık 2 milyar TL buhar olup uçtu mu? Nerede bu para? Bu paranın nerde olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cemil Tugay tarafından eski kooperatif başkanlarından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sorulmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca tüm sorumlularda yargıya intikal ettirilmelidir" dedi.