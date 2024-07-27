Kocaeli’nin sigorta borcu yok: ‘Gelin ders verelim’

CHP'li belediyelerin astronomik rakamlardaki vergi ve SGK borçları gündeme bomba gibi düşerken, borçsuz AK Partili Belediye Başkanları duruma tepki gösterdi. Sigorta ve vergi borcu bulunmayan Kocaeli Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, CHP'li başkanlara, "Gelsinler ders verelim" diye seslendi. CHP'li Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli belediyelerinin SGK'ya ve vergi dairelerine olan yüksek miktarlardaki borçları gündemde şok etkisi yarattı. Ankara'nın 5.7 milyar TL, İzmir'in 5.3 milyar TL, İstanbul 3.3 milyar TL, Adana'nın 3 milyar TL ve Şişli Belediyesi'nin ise 1.8 milyar TL SGK'ya borcunun olması ve büyük çoğunluğu CHP'li belediyelerin borçlarından oluşan toplam 96 milyar TL alacağının bulunması, tüm kesimlerden tepki topladı. Milyarlarca liralık vergi ve SGK borçlarını düzenli ödeyen AK Partili belediye başkanları da, borç batağındaki CHP'li başkanlara tepki gösterdi.Mali yapısı en sağlam belediyelerinden biri olan, SGK ve vergi borcu bulunmayan Kocaeli Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından, "Şimdi anladınız mı Türkiye'nin en borçlu belediyelerinin kimler olduğunu! Vergi ve sigorta borcu bulunmayan belediyemiz, Türkiye'nin mali yapısı en sağlam belediyesidir! Gelsinler eğitim verelim" dedi.