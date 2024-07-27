Olmaz olsun böyle yardım

Gaziantep'te, CHP Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyenin vatandaşlara dağıttığı gıda yardımını sokaklarda gezerek, ev ev dağıttı. Belediyeden gazetecilere gönderilen bültende de "Büyük bir yardım programına bizzat katıldığı ve vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilendiği" belirtilen Yılmaz'ın 'ekonomik krizin etkileriyle mücadele eden vatandaşlara' yönelik destek programının ayrım gözetmeksizin her haneye ulaştırılacağı açıklandı. Yoksulluğa karşı "yardım seferberliği" başlattığını iddia eden Umut Yılmaz'ın tepki çeken karelerle duyurduğu kampanyanın diğer belediye başkanlarına da ilham kaynağı olmasını dilemesi ise alay konusu oldu. Umut Yılmaz'ın yardımı şov malzemesi yapmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Başkan arkasına taktığı kalabalık bir kitleyle yardım dağıtıyormuş gibi yaptı. Gittikleri her yerde de sürekli fotoğraf ve video çektiler. Sanki yardım dağıtmak için değil de film çekmek için gelmişti" diye konuştu.