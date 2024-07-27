Özgür Özel'in "kentsel dönüşüm" iftiralarına AK Parti'den yalanlama

Dağ açıklamasında, "İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır. Sn. Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır. Üstelik bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, "Örnek kentsel dönüşüm projesi" diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan iki milyar lira, buharlaşmıştır.

CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu iki milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını, belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır." değerlendirmesinde bulundu.