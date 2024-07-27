Sermaye düşmanlığı yapana fırsat vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: İmalatla, istihdamla, ihracatla, ticaretle, ileri teknoloji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren, katma değer üreten tüm sanayicilerimize, girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayiinden otomotive, havacılıktan insansız sistemlere, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş bir yelpazede kendi sektörlerinin lideri olan şirketlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik.Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin zenginliğinin en güzel göstergesi olan firmalarımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmayı, özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam sağlayın. Yeter ki siz Türkiye'nin üretim kapasitesine güç katın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır. Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Toplantımız işte bu irademizin, işte bu samimiyetimizin, ileri teknolojiye atfettiğimiz önemin yeni bir sembolüdür. Yüksek teknoloji yatırımlarında küresel bir cazibe merkezi haline gelmesine öncülük edecek programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. Yüksek teknoloji ve katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirmeyi ve ülkeyi yüksek teknoloji yatırımlarının merkezine dönüştürmeyi amaçlayan HIT-30 programının stratejik bir hamle olduğuna inanıyorum. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek.İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Sistemin sorunlara çözüm üretme kabiliyetini yitirdiğinin işaretlerini uzun zamandır zaten görmekteyiz. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir.Gazze'de 16 bini masum çocuk 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. Amerikan Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Onlar çağımızın Hitler'ini baş tacı yaptılar. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'lerini baş tacı ederken zerre miskal utanmıyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor.7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların, daha kuvözdeki bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu, Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Hani insan hakları? Hani İnsan Hakları Beyannamesi'ndeki o alt alta yazılmış maddeler? Bırakın katliamı durdurmayı, elinde Gazzelilerin kanı olan bir kasabı Kongre'sinde ağırlayan, bu caniye kürsü veren, bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bunlarda adalet, hukuk, kural, merhamet, şefkat, vicdan yok. Barış için sorumluluk almak yok. Zalimin zulmünden itibar gördüğü bir cinnet hâline hep birlikte şahitlik ediyoruz.Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da törende Kalyon Güneş Teknolojileri'ne verilen teşekkür sertifikasını aldı.Bugün ilk aşamada 6 çağrıyı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Otomotivde yıllık üretim kapasitemizi yıllık 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Bu ülkemizin otomotiv sektörünün dönüşümüne liderlik etmesine fırsat tanıyacak. Amacımız yüksek yerlilik oranına sahip yeni nesil enerjili araçları ülkemize kazandırmaktır. Batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Batarya çağrımız ile 2030'a kadar 80 gigavatlık kapasite inşa ederek bölgesel güç olmayı hedefliyoruz. Megavat saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe içeren teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Güneş enerjisinde 15 gigavatlık kapasite için hücre başına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz. Paketin toplamı 2.5 milyar doları buluyor. Ar-Ge faaliyetleri açısından dünyanın ilk 1000 firmasının personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız. Yatırım projelerine kapsamlı destekler sunulmaya devam edilecek. Vergi teşvik ve hibelerden oluşan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendireceğiz.