SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı: 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siirt'de gerçekleştirilen 'GÜRZ-2' operasyonunda, 2’si turuncu, 2’si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-2" operasyonunda 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı: 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi!