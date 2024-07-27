Teröristbaşı lehine sloganlar atmışlardı… O hainler operasyonla yakalandı…

7 ilçede çok sayıda adrese Özel Harekat destekli ve eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Şarkılar eşliğinde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 13 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan bazı dijital materyallere detaylı bir şekilde incelenmek üzere el konuldu.