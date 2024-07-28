ABD’li Forbes’tan Türk savunma sanayiine övgü

Dünyanın önde gelen dergilerinden ABD'li Forbes, Türk havacılık ve silah sanayiinin ulaştığı başarıyı okuyucularına duyurdu. Dergide BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın imzasını taşıyan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza attığı ifade edilirken, "Bayraktar TB2 drone'u dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi" denildi.Makalede BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın imzasını taşıyan ve bugüne kadar yaklaşık 33 ülkeye ihracat için sözleşme imzalanan Bayraktar TB2'nin başarılarına da yer verildi. Makalede, "Türkiye drone'larıyla öne çıktı. Şirketin Ukrayna'da ve diğer savaş alanlarında kapsamlı eylemlere imza atan TB2 drone'u dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi" denildi.Yazıda Türkiye'deki silah ihracatçılarının başarılı örneklerinden olan Özyurt Silah Sanayii'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine de övgüde bulunuldu. Dergide görüşlerine yer verilen Özyurt Silah Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, Türk savunma şirketlerinin küresel başarıya ulaşmasına yardımcı olan savunma alanındaki en yenilikçi oyunculardan biri olduklarını belirterek, "Türkiye artık yerli mühendislerinin geliştirdiği silah ve mühimmatı dünyanın 100'den fazla ülkesine ihraç ediyor. Savunma sektöründe çalışmak için çok iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum" dedi.Görüşlerine yer verilen Türk Atlantik Konseyi Başkanı Mustafa Veysel Güldoğan ise küresel ölçekte savunma harcamalarının artmaya devam ettiğini ve bunun sadece Ukrayna savaşından kaynaklanmadığını anlattı. Güldoğan, Türk Atlantik Konseyi'nin Washington'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinden elde edilen ivmeyi geliştirmek ve yeni yatırım fırsatları açmak için kasım ayında Türkiye'de büyük bir zirveye ev sahipliği yapmayı planladığını açıkladı.