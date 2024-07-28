Evlat nöbeti 6’ncı yılına giriyor

Evletları PKK tarafından kaçırılan annelerin nöbeti 6'ncı yılına giriyor. Diyarbakır'da başlayan, Van, Şırnak, Hakkâri ve Muş'a yayılan eylemde 50 aile evladına kavuşurken, terör örgütü ise bölgede örgüte yeni eleman kazanamaz hale geldi. Sur ilçesinde yaşayan Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için Ağustos 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde nöbete katılan aile sayısı 375'e yükseldi. Oturma eylemi sayesinde 55 aile, evladını PKK'nın elinden kurtarmayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi.