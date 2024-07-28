‘Görünmeyen cisim’ silah sayıldı

Kiracı ve ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Süleyman K., 2017 yılından beri istanbul Kartal'daki evinde kiracı olan Muhsin Ç.'ye evden çıkması için baskı yapıyordu. Kiracı Muhsin Ç. 2022 yılının temmuz ayında mahalledeki kıraathanede otururken yanına ev sahibi geldi. İddiaya göre ev sahibi Süleyman K., "Evden çık diyorum, neden çıkmıyorsun" dedi. Evden çıkmayacağını söyleyen kiracıyla ev sahibi arasında önce tartışma sonrasında ise arbede çıktı.

KÜLLÜKLE EV SAHİBİNE VURDU

Süleyman K., eline kül tablası alarak kiracıya vurmaya çalıştı. Vuramayınca da Muhsin K.'nin sırtı dönükken onun göremediği bir cisimle vurdu. "2 ay içinde o evden çıkmazsan, ben de seni o evden çıkarmazsam adam değilim" diyerek olay yerinden ayrılacağı sırada küllüğü kapan kiracı da tehdit edip ev sahibine vurdu. Sırtında kesik olan kiracı ile küllükle darp edilen ev sahibi rapor alıp birbirinden şikayetçi oldu.

HEM MAĞDUR HEM ŞÜPHELİ OLDULAR

Savcılık Kiracının da ev sahibinin de hapsini istedi. 2 ismin hem mağdur hem şüpheli olduğu dosyada "tehdit" ve "silahla yaralama" suçundan 2'şer yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkemede savunma yapan Süleyman K., iddiaları reddetti. "Ayırmaya çalışanlar ona yara vermiş olabilir" dedi. Muhsin Ç. ise, tanımadığı insanlar kendisini tutarken ev sahibinin yumruk attığını belirterek, "Boğazımı da sıktı. Gözüme, kafama, vücudumun çeşitli yerlerini yumrukladı" diye konuştu.

GÖRÜNMEYEN CİSİM VE KÜLLÜKLE YARALAMA

Mahkeme, taraflar arasında kira meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve bu nedenle olay günü çıkan tartışma sonucu birbirlerini darp ettiklerini belirtti. Süleyman K.'nın kiracısı Muhsin Ç.'ye küllükle vurmaya çalıştığını, sonrasında sırtına Muhsin Ç.'nin göremediği bir cisimle vurduğunu aktaran mahkeme, kiracı Muhsin Ç.'nin ise ev sahibine küllükle vurduğunu ifade etti.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Tehdit suçunun işlendiğine dair beyanları dışında delil olmadığı gerekçesiyle 2 sanığın da beraatına karar veren mahkeme, kiracı Muhsin Ç.'nin küllükle saldırmasını silahtan saydı. "Silahla yaralama" suçundan bin 680 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme aynı cezayı ev sahibi Süleyman K.'ya da verdi. Kiracısına onun göremediği bir cisimle vurup kesik oluşturacak şekilde yaraladığını ve bunun da silahtan sayıldığını belirten mahkeme aynı şekilde "silahla yaralama" suçundan bin 680 lira adli para cezasına hükmetti. Sanıkların benzer suçlardan sabıkasının olduğunu aktaran mahkeme cezada ertelemeye gitmedi.