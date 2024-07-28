Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği, tahsis edilen binanın boşaltılma kararına tepkili

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği'nin kullanması için önceki dönem AK Partili Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bir taşınmazı yedi yıllığına derneğe tahsis etti. 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye el değiştirip CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a geçince derneğe yapılan bu tahsisinin kaldırıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, tahsisin kaldırılması ve dernek binasının boşaltılmasına dair kararı Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği'ne yolladı. Derneğe yollanan belgede belediye ile dernek arasında 22 Aralık 2021 tarihinde işbirliği protokolü ile mülkiyeti belediyeye ait olan Afyonkarahisar Merkez Yenice Mahallesi 1665 ada 2 parsel nolu taşınmazın derneğin kullanımına verildiği belirtildi.

DERNEK, 7 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEN BİNANIN BOŞALTILMA KARARINA TEPKİLİ

Ancak 2022 yılı Sayıştay Denetimi Taslak Raporu'nda 'Dernek ve Vakıflara yer tahsisi yapılmaması gerektiği' bulgusuna istinaden ve söz konusu taşınmaza belediyemizin ihtiyacı bulunduğundan; derneğiniz ile belediyemiz arasında imzalanan işbirliği protokolünün 5. maddesinde de belirtildiği üzere 'taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde 30 gün önceden bilgi vermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir' hükmü gereğince taşınmazın elektrik, su, ısınma vb. giderleri ödenmiş şekilde 30 gün içerisinde boşaltılıp boş, temiz ve hasarsız olarak belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne anahtarının teslim edilmesi istendiği belirtildi. Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği ise tahsis edilen binanın belediye tarafından boşaltılma kararına tepkili...