Olimpiyat törenine Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy’dan tepki: “Bu bir sosyokültürel terördür!”

Olimpiyat açılış törenlerinde, yıllarca olimpiyatın yapıldığı ülkeler, dünya kamuoyuna yönelik heyecan uyandıran gösteriler sergiledi. Sporun birleştirici ruhunu yansıtan, ülkenin kendi kültürünü dünyaya gösteren sahneler de izleyiciye sunuldu. Olimpiyatlardaki heyecan uyandıran törenler ise uzun yıllar dünya kamuoyunda konuşuldu. Bu sefer ise tüm dünya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini merakla bekliyordu. Geçtiğimiz gün yapılan açılış töreni ise dünya kamuoyunda şok etkisine neden oldu. Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreninde LGBTİ+ propagandası yapılması, dini değerlerin aşağılanması ve çeşitli mesajlar verilmesi tartışma konusu oldu. Farklı ülkelerdeki insanlar Paris'teki olimpiyat açılışına tepki gösterdi ve tepki göstermeye devam ediyor. Çeşitli ülkelerdeki aydınlar da entelektüel açıdan eleştirilerini dillendiriyor.

"BU BİR SOSYOKÜLTÜREL TERÖRDÜR"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy da Fransa'daki olimpiyat açılış töreninde yaşanan skandallar zinciri hakkında görüşlerini ortaya koydu. Prof. Dr. Ersoy, "Bu bir sosyokültürel terördür! Dünyanın dört bir yanından ailelerin takip ettiği, çocukların ve gençlerin ekran başına geçtiği böylesi önemli bir organizasyonun LGBT propagandası tarafından rehin alınarak olimpiyat oyunlarının ailece izlenen bir etkinlik olmaktan çıkarılıp marjinal bir propaganda sahası haline getirilmesi, ne denli büyük bir Sosyokültürel Terör ile karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" yorumunu yaptı.

"KÜRESEL EMPERYALİST ÇETELER…"

Prof. Dr. Ersoy, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "On yıllardır bilim ve sanat dünyasını propaganda ve dayatma ile esir alan küresel emperyalist çeteler, son yıllarda da türlü baskılar ile spor dünyasını ve sporun özgür ruhunu tehdit etmektedir. LGBT temalı formaları giymek istemeyen sporcular kadro dışı bırakılmakta, bir erkek biyolojisine sahip translar kadın kategorilerinde yarıştırılmakta, nihayetinde kadın sporcular kariyerlerini sonlandırmakta, kadın hakları ve dahi insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. 'Kapsayıcılık' ve 'çeşitlilik' kılıfı altında sporu bu kirli propaganda ve dayatmaya alet eden küresel emperyalist zihniyet bu Sosyokültürel Terör ile insanlığın varoluşunu hedef almaktadır."

"MİLLİ KİMLİKLERİ YOK EDEREK İNSANLIĞI ÖNCE KÖLELEŞTİRMEK SONRA DA YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Ersoy, "Yıllardır süregelen Olimpiyat Oyunları; farklı milletlerin, geleneklerin, kültürlerin bir araya gelip birbirini tanıdığı bir organizasyon olarak öne çıkmalıyken; ne yazık ki kimliklerin yok edilmeye çalışıldığı bir propaganda tarafından rehin alınmıştır. Uluslararası kurumları ve siyaseti siyonizmle rehin alan küresel emperyalizm, sporu da LGBT Propaganda ve Dayatması ile işgal ediyor. Bu işgalin nihai hedefinde ise çocuklarımız ve gençlerimiz var. Bu hayasızca akın, milli kimlikleri yok ederek insanlığı önce köleleştirmek sonra da yok etmek istiyor!" ifadelerini kullandı.