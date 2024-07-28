Siyonist Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Saddam Hüseyin üzerinden Başkan Erdoğan’a tehdit

SİYONİSTLERİN "BAŞKAN ERDOĞAN" HAZIMSIZLIĞI

Başkan Erdoğan'ın bu tavrı ise Siyonistleri epey rahatsız ediyor. Rahatsız olanların başını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz çekiyor. Israel Katz sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar ve paylaşımlarda bulunuyor.