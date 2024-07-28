Siyonist Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Saddam Hüseyin üzerinden Başkan Erdoğan’a tehdit

İsrail, aylardır Filistin'de dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. On binlerce Gazzelinin hayatını kaybettiği işgal güçlerinin saldırılarında yüz binlerce yaralı var.
Katliama en büyük tepkiyi ise her fırsatta Filistin'e sahip çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor.
SİYONİSTLERİN "BAŞKAN ERDOĞAN" HAZIMSIZLIĞI
Başkan Erdoğan'ın bu tavrı ise Siyonistleri epey rahatsız ediyor. Rahatsız olanların başını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz çekiyor. Israel Katz sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar ve paylaşımlarda bulunuyor.
ISRAEL KATZ'DAN YENİ ALÇAKLIK
Siyonist İşgalci Bakan bu kez haddini iyice aştı. Katz, Başkan Erdoğan'ın İsrail zulmüne yönelik sözlerinden rahatsız olarak bu kez Saddam Hüseyin üzerinden alçak ifadeler kullandı.
"SADDAM HÜSEYİN"Lİ KÜSTAH TEHDİT!
Irak'ın idam edilen Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ile Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana paylaşan İsrailli Bakan, sınırı aştı. Küstah İsrailli Katz, Saddam Hüseyin'in sonunu hatırlatarak Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi tehdit etti.
Katz'ın bu sözleri büyük tepki çekti.