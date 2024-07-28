Terör halayına 11 tutuklama! Tek tek tespit edildiler

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSINLAR"

Yedi ilçede 24 adrese Özel Harekat destekli ve eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Şarkılar eşliğinde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen altı kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sokakta halay çekerek yine bölücü terör örgütü PKK propagandası yapan altı kişi ve arabasında dinlediği şarkıyla yaptığı bölücü terör örgütü PKK propagandasını sosyal medya hesabında paylaşan bir kişi daha operasyonla gözaltına alındı. Bazı adreslerde silahlar ve mermiler bulundu. El konulan iki ruhsatsız tabanca detaylı incelemeye alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan bazı dijital materyallere detaylı bir şekilde incelenmek üzere el konuldu. Şehirdeki teröristlere sosyal medyadan tepki yağdı: "Tutuklanmaları yetmez, vatandaşlıktan çıkarılsınlar."