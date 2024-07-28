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Giriş Tarihi: 28.7.2024 14:28

Terör halayına 11 tutuklama! Tek tek tespit edildiler

İstanbul’da bir düğünde, sokak ortasında ve araçta şarkılar eşliğinde bölücü terör örgütü PKK ve bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak örgüt propagandası yapan 13 hain operasyonla yakalanmıştı. Gece yapılan operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 şüpheli ise adli kontrol şartı aldı. Öte yandan şehirdeki teröristlere sosyal medyadan tepki yağdı: "Tutuklanmaları yetmez, vatandaşlıktan çıkarılsınlar."

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Terör halayına 11 tutuklama! Tek tek tespit edildiler

Hainler bu defa da İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki bir düğünde ortaya çıktı. Düğünde halay çeken bir grup, şarkılar eşliğinde bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan ve bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atarak bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Görüntüler sosyal medya üzerinde paylaşıldı ve yoğun bir şekilde tepkilere yol açtı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri hainlere yönelik operasyon düzenledi.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSINLAR"

Yedi ilçede 24 adrese Özel Harekat destekli ve eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Şarkılar eşliğinde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen altı kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sokakta halay çekerek yine bölücü terör örgütü PKK propagandası yapan altı kişi ve arabasında dinlediği şarkıyla yaptığı bölücü terör örgütü PKK propagandasını sosyal medya hesabında paylaşan bir kişi daha operasyonla gözaltına alındı. Bazı adreslerde silahlar ve mermiler bulundu. El konulan iki ruhsatsız tabanca detaylı incelemeye alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan bazı dijital materyallere detaylı bir şekilde incelenmek üzere el konuldu. Şehirdeki teröristlere sosyal medyadan tepki yağdı: "Tutuklanmaları yetmez, vatandaşlıktan çıkarılsınlar."

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden operasyonlar 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ARABADA SLOGAN ATTIĞI VİDEO PAYLAŞILMIŞTI

Öte yandan yine örgüt lehine slogan atıp şarkı dinleyerek sosyal medyada paylaşım yapan ve örgüt kıyafetiyle pozlar veren Ö.R.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör halayına 11 tutuklama! Tek tek tespit edildiler
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