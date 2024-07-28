Terör kilidi kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen perşembe günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar gündemdeydi. Cuma gecesi ise teröristler Gara, Kandil ve Asos'a gerçekleştirilen hava harekâtı ile inlerine gömüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 25 hedefin imha edildiğini bildirdi. Vurulan hedeflerde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendiriliyor.Sınırlarında kurulmak istenen"teröristan"a müsaade etmeyeceğini vurgulayan Türkiye, sınırları boyunca 40 kilometrelik hattı terörden temizliyor. Kararlılıkla gerçekleştirilen operasyonlar "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" parolasıyla tatbik edilirken, terörün kilidinin kapanması için sona yaklaşılıyor. Yok edilmesi planlanan hedeflerin tamamının kış başlamadan sona ereceği değerlendiriliyor.MSB'den açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir" açıklaması yapıldı.Açıklamada icra edilen harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.Diğar taraftan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve tünelde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.