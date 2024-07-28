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Giriş Tarihi: 28.7.2024 14:40

Terör örgütü propagandası yapan 15 şüpheli tutuklandı

Bölücü terör örgütü propagandası yapan 23 şüpheliden 15’i tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Terör örgütü propagandası yapan 15 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya platformlarından bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü propagandası yapan 15 şüpheli tutuklandı
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