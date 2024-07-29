Baba ocağında millet sevgisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ı karşısında gören bir yaşlı teyze gözyaşlarını tutamadı. Rizeli teyze 'Evladım gelmiş' diyerek Erdoğan'a sarıldı. Bir çocuğun milli takım formasını da imzalayan Erdoğan, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra AK Parti'nin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Toplantı girişinde vatandaşlar Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sarılan 94 yaşındaki Ayşe Mutlu, SABAH'a duygularını anlattı: Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan arkadaşımdı. Çok güzel günler yaşamıştık. Tayyip Erdoğan'ı bir anda karşımda görünce, heyecanlandım ve sarıldığımda gözyaşlarımı tutamadım. Sanki rahmetli annesi Tenzile Erdoğan'ı karşımda gördüm. Erdoğan'ın ziyareti bizleri gururlandırdı. Onu çok seviyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için büyük bir lider. Allah ona uzun ömür versin.