Cinayetten aranan İYİ Partili eski İl Başkanı yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşanan olayda, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis tarafından aranan Hakan Yılmaz polis tarafından yakalandığı öğrenildi.