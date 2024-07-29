İzmir’in o ilçesi yine karıştı: Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler!

CHP'nin yerel seçim sonrasında yeniden kazandığı ilçeler arasında yer alan Menderes'te tartışmalar sürüyor. Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in kadro oluşturma ve müdür atamalarında yaşadığı sorunlar devam ederken geçtiğimiz aylarda belediye başkan yardımcısı olarak atanan meclis üyesi Fatih Kıraç'ın CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözleri ifşa oldu.

KIRAÇPARTİYE İHANET ETTİ İDDİASI

CHP Menderes eski İlçe Sekreteri İsa Çetintürk, başta referandum süreci olmak üzere çeşitli zamanlarda Kıraç ile yaptığı yazışma ve görüşmeleri kamuoyuyla paylaştı. Çetintürk, seçimlerde CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayan, referandum gibi önemli seçim süreçlerinde partinin adayını desteklemeyeceğini ilan eden Kıraç'ın partiye ihanet ettiğini öne sürdü.

(SOLDA) MENDERES BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI FATİH KIRAÇ İLE (SAĞDA) MENDERES BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK

HAYATIMDA İLK DEFA AK PARTİ'YE OY VERECEĞİM

Belediye Başkanı Çiçek tarafından geçtiğimiz aylarda başkan yardımcısı atandıktan sonra birçok önemli müdürlüğün de bağlandığı Kıraç'ın, "Sorma kardeşim canımız çok yanıyor. Bu sefer kendi partimize oy vermeyeceğiz. Lanet olsun bunlara" gibi sözleriyle birlikte Kılıçdaroğlu'na da, "HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Allah belanızı versin" ifadelerini kullandığı görüldü. Kıraç ayrıca sohbetin ilerleyen bölümlerinde, "Hayatımda ilk defa AK Parti'ye oy vereceğim. Yapacak bir şey yok birader. Bu o.ç yüzünden" gibi sözler sarf ederken Selahattin Demirtaş için ise, "Eli kanlı bir teröristtir" sözleri sarf ediyor.

İSA ÇETİNTÜRK

İLÇE ÖRGÜTÜNDE RAHATSIZLIK YARATTI

Parti içinde tartışmalara neden olan ifşa sürecinin ardından partililer CHP İzmir İl Başkanlığı ve genel merkezin sürece müdahil olmasını istedi. Partililer İzmir milletvekilleri ve parti yöneticilerine de konuyu aktardığı öğrenildi.

EŞİNİN ADINI İŞE ALINACAKLAR LİSTESİNDEN ÇIKARDI İDDİASI

Öte yandan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç ile eski Parti Yöneticisi İsa Çetintürk'ün neden ayrıştığı konusu da netleşti. İddiaya göre Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar döneminde belediyede çalışan ve daha sonra işten çıkartılan Çetintürk'e, eşinin yeni dönemde işe alınacağı konusunda söz verildi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in onayıyla hazırlanan işe girecekler listesinde Çetintürk'ün eşinin ismine de yer verildi. Fakat Başkan Yardımcısı Kıraç, Çetintürk'ün eşinin ismini listeden çıkarttı. Çetintürk de eşinin işe alınmasına engel olan Kıraç'a sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek yazışmaları ifşa etti.