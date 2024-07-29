Mavi Vatan’a ’masal’ diyen CHP’li Tan’a tepki: Siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşım

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan yeni bir skandala imza attı. TBMM Genel Kurulu'nda Somali tezkeresi görüşülerken Türkiye'nin haklı mücadelesi Mavi Vatan için "masal" diyen Tan'a tepki yağdı.TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün Somali'ye asker gönderme tezkeresi konuşulurken CHP adına söz alan Tan, "İktidar sınır ötesi harekâtlarla yetinmedi, denizaşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalıyla..." ifadelerini kullandı. Tan'ın skandal sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çelik, "Mavi Vatan'a 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur... Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de "CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ülkemizin Mavi Vatan mücadelesine 'masal' demiş. Selefi Ünal Çeviköz de 'yayılmacılık' demişti. Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı" mesajı verdi.