MHP Lideri Bahçeli’den Siyonist Bakan Katz’ın alçak paylaşımına tepki

İsrail, aylardır Filistin'de dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. On binlerce Gazzelinin hayatını kaybettiği işgal güçlerinin saldırılarında yüz binlerce yaralı var.
Katliama en büyük tepkiyi ise her fırsatta Filistin'e sahip çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor.
SİYONİSTLERİN "BAŞKAN ERDOĞAN" HAZIMSIZLIĞI
Başkan Erdoğan'ın bu tavrı ise Siyonistleri epey rahatsız ediyor. Rahatsız olanların başını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz çekiyor. Israel Katz sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar ve paylaşımlarda bulunuyor.
BAHÇELİ'DEN TEPKİ
İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum.
İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir.
Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM'ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur.
Caniyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.
Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır.
Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır.
PEŞ PEŞE TEPKİLER
Siyonist bakanın alçak paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.
ER YA DA GEÇ YARGILANACAKTIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Katz'ın hadsiz açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…
İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir. İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler. İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir.
"YOK HÜKMÜNDEDİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir."
BAKAN YERLİKAYA: TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir."
BAKAN KURUM: İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözüm ona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var, siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız."
BAKAN IŞIKHAN: SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız" dedi.
BAKAN URALOĞLU: DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı kınıyor ve uyarıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir. Bizi ve Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.
BAKAN TUNÇ: TEHDİTLERE ASLA BOYUN EĞMEYEN...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.
BAKAN GÖKTAŞ: ELLERİNDE BEBEK KANI OLAN...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumun gür sesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Yapılan hadsiz açıklamaların hiçbiri bu haklı ve güçlü sesi bastıramayacaktır. Ellerinde bebek kanı olan işgalci İsrail hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın kendini bilmez sözleri ise yok hükmündedir."