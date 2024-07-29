Ölene kadar buradayız

CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kapının önüne konan işçiler, 14 gündür CHP Genel Merkezi önünde haklarını arıyor. İlk günden bu yana kaldırımlarda yatıp kalkan ve hastalık tehdidi ile boğuşan mağdur grubun ne tuvaletleri kullanmasına müsaade ediliyor ne de bir bardak su veriliyor. Eylemcilere denk gelmemek çırpınan parti yöneticileri ise genel merkeze arka kapıdan girip çıkmaya başladı.Yaklaşık 2 ay önce belediyede adeta işçi kıyımı yapan Onur Emrah Yıldız, 147 personelin görevine hiçbir gerekçe göstermeden son vermişti. 104'ü kadın olan mağdur grubun içinde gazi ve engelli anneleri de yer alıyordu. O günden bu yana ilçede devam eden protestolar yaklaşık 2 hafta önce başkente sıçradı. Grup adına CHP Genel Merkezi önünde emek nöbetine başlayan 20 mağdur işçi, parti yönetimi tarafından akıl almaz bir muamele ile karşılaştı.CHP yöneticileri, 14 gündür genel merkez önündeki kaldırımlarda yatan emekçilerin ne bahçeye girmesine ne de tuvaletleri kullanmasına izin veriyor. Temizlik ihtiyaçlarını mescitlerde ve hamamlarda gidermeye çalışan grup, çamaşırlarını ise Ankara'da ikamet eden arkadaşlarının evlerinde yıkatıyor. Parti yönetimi ise işlerini geri isteyen emekçilere karşı adeta 3 maymunu oynuyor. İşçilerle denk gelmemek için genel merkeze arka kapıdan girip çıkan CHP'liler, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan da kaçınıyor. Battaniyelerine sarılmış vaziyette gecelerdir kaldırımlarda yatan işçileri genel merkezdeki odalarından rahatlıkla görebilen parti yöneticilerinin iki haftadır devam eden umursamazlığı tepki çekiyor.Ankara'daki emek nöbetinde yer alan mağdur personel Fadime Akgül, ilk gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştüklerini belirterek, "İlçe başkanıyla görüşeceğini söyledi, 14 gündür tek bir kişi bile bizi aramadı. İlk günden bu yana sokaklarda yatıyoruz. Parti yöneticileri bizimle muhatap olmamak için genel merkeze arka kapıdan girip çıkıyor. Mescitte temizlenmeye çalışıyoruz. 2 haftadır buradayız ama genel merkezden tek bir kişi bile bizimle ilgilenmiyor. Tuvaletlere bile sokmuyorlar. Kendi partimizin binasına giremiyoruz. Yine de yılmayacağız. İşimizi geri alana kadar, gerekirse ölene kadar buradayız" ifadelerini kullandı.