Şanlıurfa Valisi haftalık uyuşturucu bilançosunu açıkladı: 25 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa'da son bir haftada ele geçirilen uyuşturucu madde miktarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Vali'nin paylaştığı tabloya göre; Son bir haftada jandarma ve polis ekipleri 8 kilogram 703 Skunk, 2 kilogram 357 esrar, 144 gram metamfetamin, 213 gram bonzai, 4 gram eroin, 6 bin 77 adet sentetik hap ele geçirdi.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan 38 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Gözaltına alınan 21 sokak satıcısından ise 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyonların devam edeceğini söyledi.