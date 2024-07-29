SGK borcunu ödemeyen belediyeye haciz kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcunu ödememekte ısrar eden belediyeler için son çare olarak icra yoluna gidileceğini söyledi. A Haber'in sorularını yanıtlayan Işıkhan, şunları kaydetti:2024 mart ayı itibariyle bin 402 belediyenin bin 307'sinin (SGK'ya) prim borcu bulunmakta. Belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçları 96 milyar. Bunun yüzde 80'i belediye şirketlerinin prim borçları.Eğer belediyeler borçlarını ödememekte ısrar ederlerse, maalesef hiç istemediğimiz icra yoluna gideceğimizi daha önce söylemiştim.Primler zamanında ödenmezse; ilk 3 ay yüzde 3 oranında gecikme cezası, ardından gecikme faizi uygulanmakta. Hala ödenmezse, yapılandırma imkanı, taksitlendirme imkanı sunulur, belediyeler gayrimenkul teklif edebilirler. Tabi bu süreçte belediyelere biz defalarca ödeme bildirimi göndeririz, bakın borcunuz büyüyor, gelin bunu kapatın diye uyarırız.Oturduğumuzda, belediye varsa gayrimenkullerini belirlenen değer üzerinde SGK'ya satar. Ancak okul, hastane, cami gibi kamuya ait alanları SGK'nın aldığı iddiası doğru değil. Bu noktada bir çok belediye, uyarımızı dikkate alır, borçlarını kapatır ya da yapılandırır. Bunca yönteme rağmen borç ödenmezse, belediye icraya verilir.(CHP lideri Özel'in "İBB'nin 1 kuruş SGK borcu yok, şirketlerinin var" açıklaması için) Doğru değil tabii ki. "Belediyenin borcu yok, iştirak şirketlerinin borcu var" demek halkımızı; aziz milletimizi yanıltmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir şirketi, 800 milyon liralık prim borcunu ödemek için SGK'ya başvuruda bulundu. Zira İB'nin 2019'da 70.8 milyon TL olan borcu, 5 yılda 46 kat artarak 3.3 milyar TL oldu.Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da 327 milyon TL olan prim borcu 5 yılda 9 kat artarak 3 milyar TL'ye ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 160.4 milyon TL'lik borcu 25 kat artışla 5.7 milyar TL oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da 6.1 milyon TL olan borcu 885 kat arttı. Mart 2024'te 5.4 milyara ulaştı.