Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 29.7.2024 14:01

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA