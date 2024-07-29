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Giriş Tarihi: 29.7.2024 12:22

Van’da 48 kişi tutuklandı

Van’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı. 48 kişi ise tutuklanarak cezaevine evine gönderildi.

NAZLI TİMUR
Van’da 48 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce 21.07.2024 - 28.07.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında, 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 17 adet fişek, 3 adet bıçak ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık Suçlarında ele geçen malzemeler; 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 291 şahıs yakalanmış, 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır "

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Van’da 48 kişi tutuklandı
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