Kurumsal yapı ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, ceza adaleti sisteminin yeniden yapılandırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla hükümet 4 yıllık yeni yargı reformu stratejisini hayata geçirecek. 2024-2028 Yargı Reformu Strateji Belgesinin Adalet Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Yargı reformu stratejisi sonucunda Türkiye Yüzyılında adalet hizmetlerinde yeni bir çağ açılacak. Strateji ile birlikte adalete erişimin daha da kolaylaşması planlanıyor. Hükümetin yargı reformu stratejisi AK Parti MKYK toplantısında gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı sunumda 4 yıllık yargı reformu stratejisinin detaylarını da anlattı.Hükümet, adaletin hızla tecellisine yönelik düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni hazırlanan reform, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanıyor. 'Adalete Zahmetsiz Erişim' ilkesiyle adalete erişimi daha da kolaylaştıracak.