Bakan Tunç duyurdu! Kadınların kendi soyadını kullanabilme kararı Meclis gündeminde

Bakan Tunç, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

9. YARGI PAKETİ

Artık ekim ayına kaldı. Meclis takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımız katkı sağladı. Adalet komisyonunda görüşmeler tamamlandı. Meclis ara dönemi başladı. Daha önce 8 yargı paketinde yargının etkinliğini artırmaya yönelik, adalete güvene yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştı. 9. pakette de devamı olarak önemli düzenlemeler vardı. Tecrübeli hukukçuların arabuluculuk yapmasına yönelik çalışma vardı. Arabuluculuk müzakerelerine teşviki açan çalışmalar vardı. Toplumsal barışa hizmet eden bir düzenleme bu. 2013'ten bu yana 5 milyon dosya arabuluculuğa geldi. Kira uyuşmazlıklarında fahiş artışı önledi ve istemediğimiz görüntüleri ortadan kaldırdı. 102 bin başvuru anlaşma ile sonuçlandı.

İstinaf dairelerindeki iş yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmamız var. İstinafta ön inceleme ile ilgili düzenleme var. Şu an bu süre 1 ayı geçebiliyor. Görevli daire ben de görevli değilim diyor, bunu engelliyoruz şimdi. Dosyaların sürüncemede kalmaları önlenecek. yediemin otoparklarındaki araçların tasfiyesine yönelik düzenlemeyi pakete koyduk. İcra dairelerinde son teklifte satışa konan malın değeri bulmadan satış oluyordu. Buradaki kayıp önlenecek. 1 saat boyunca 3 dakikada bir uzayacak.

Sosyal medyadaki hakaretler arttı. Bunu önlemeye yönelik çalışmamız var. Bu suçların azaltılmasına yönelik düzenleme var.

KADINLARIN SOY İSİM TERCİHİ

Bu konu çok tartışıldı. AYM iptal kararı sonrası bir düzenleme yapmak gerekiyordu. En sonunda AYM kendi soy adını alabilir şeklinde karara vardı. Takdir TBMM'nin. Kadınların kendi soy adını kullanabilme kararı Meclis gündeminde. Vekillerimiz en doğru kararı verecektir. Şu an uygulama alt mevzuatla gerçekleşiyor. Aile hukuku ile ilgili sorunlar var. Boşanma davalarının uzun sürmemesi lazım. Kadınları mağduriyeti olabiliyor.

Medeni kanunumuz zaten 2001 yılında baştan sona değişmişti. Medeni kanunumuz bizim önemli temel kanunumuz. Yıllar içinde toplum ihtiyaçları doğrultusunda elbette değişmesi gereken hususlar TBMM'de vekillerin takdirinde olan bir husus. Aile hukuku olan sorunları ele alacak bir sempozyum yapıyoruz biz. Konu çarpıtıldı. Kadının soyadında da tartışma devam ediyor.

YARGI REFORMU

Bu süreç hiçbir zaman bitmez. Toplum durağan değildir, ihtiyaçlar doğabilir. Reform süreci kesintisiz devam edecek. DGM, Özel güvenlik mahkemeleri, askeri mahkemeler varı. sivillerin askeri mahkemelerde yargılandığını gördük. Bunlar tarihe karıştı. Yargı alanında planlı bir reform sürecini de 2009'dan sonra başlatmıştık. Yargı birliğini sağlayan önemli reformları hayata geçirdik.

Yeni yargı paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Eylül sonu gibi cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak. 4 yıllık bir dönemin yargı alanındaki hedefleri ortaya koyacağız. Son 1 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. İstinaf ve yüksek yargı olmak üzere tüm yüksek yargı mensupları ile bir araya geldik. Barolara yazı yazdık, hukuk fakültelerine yazılar yazdık. Bizlere görüşlerini bildirdiler. Büyük bir müktesebat oluştu. Yargı reformuyla ilgili web sayfası açık, görüşleri alacağız.

Kürsüdeki hakim savcılarımızın daha yetkin olmasını sağlamak istiyoruz. Hizmet içi eğitime de önem veriyoruz. Adalet Akademisi bunun için var. Müfettiş sayısını artırdık. 2 yılı geçmeyecek şekilde teftiş konusunu önemsiyoruz.

İş yoğunluğu olan yerlerde yeni mahkemeler kuruyoruz.

TUĞRUL TÜRKEŞ- OSMAN KAVALA GÖRÜŞMESİ

19 Temmuz'da sayın Türkeş, bir dilekçe ile gezi davası hükümlüleri ile görüşme talebinde bulundu. Dilekçe ulaştıktan sonra henüz 1 hafta geçmişti. Acele hallerde aynı gün karar veriliyor. Bu gibi durumlarda 1 hafta- 10 gün gecikme olabiliyor. Muhalefet-iktidar vekilleri için uygulamamız aynı. Gezi hükümlülerini ziyaretçilerle görüştürmeme gibi bir tutumunuz yok. Biz bu konuda kendisine 'Görüştürmeyeceğiz' şeklinde bildirimde bulunmadan bir açıklama yaptı. Kendisini aradım, "Adalet Bakanlığı'nda hiçbir konu sümenaltı edilmez. Aceleci davrandınız." dediğimde basının baskısı olduğu için böyle bir açıklama yaptığını söyledi. Görüşebileceklerini söyledik. Adalet Bakanı esasa ilişkin görüş beyan ediyor şeklinde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar çok şık düşmedi. Sayın Türkeş'in bahsettiği Kavala ile ilgili yargılama yenilemesi talebinde bulundu avukatı. Ben sadece reddedilmesindeki gerekçeyi söyledim. Bizim hak arama yolunu kapatmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Biz hukukun üstünlüğü için varız. Türkiye'de yargı bağımsız, tarafsızdır. Sayın Türkeş istediği zaman, arkadaşlarımızın uygun gördüğü bir günde görüşebilir. İktidar vekillerine izin verilmiyor muhalefete izin veriliyor şeklinde söylenmiş, böyle bir ayrım söz konusu olamaz.

BİR DEVLET GİBİ HAREKET ETMEYEN ÖRGÜT VAR ORTADA

Dünyanın gözü önünde açıkça soykırım işleniyor. Bir devlet gibi hareket etmeyen örgüt var ortada. Örgütün başını ayakta alkışlayabiliyorlar. Dünya tarihine kara bir leke olarak geçti. İsrail Dışişleri Bakanı'nın hadsiz ifadesi oldu; onlar hem soykırım suçlusu hem bebek katili. Mazlumların hakkını savunan lidere atılan çamur tutmaz. Sayın cumhurbaşkanımız insan haklarını savunmaya devam etmiştir.

HALAY GÖZALTILARI

Halay bizim kültürümüz. Burada tamamen bir çarpıtma ve tuzak var. Halay nedeniyle gözaltına alınan yok. Terör örgütü propagandası yaptıkları için, örgüt elebaşı için slogan attıkları için, ona yönelik tezahürat yaparsanız hukuk devleti gereğini yapıyor. Kimse halay çektiği için gözaltına alınmıyor. Kürtçe'nin yasak olduğu bir dönemden geliyoruz biz. TRT Kürtçe şarkılar söyletiyor. Bir siyasetçi kendi dili ile propaganda yapamazdı, bir anne cezaevine gittiğinde çocuğu ile kendi dilinde konuşamazdı. Kimse Kürtçe şarkı söylediği için değil terör propagandası yaptığı için yargı devreye giriyor.