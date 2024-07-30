Manisa’da CHP’lilerin içki alemi büyük tepki çekti! Başkan yardımcısı, ilçe başkanı ve belediye çalışanları...

BAŞKAN MEHMET ARSLAN AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Aynı videoda aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta ve kameraya bakmakta güçlük çeken Başkan Mehmet Arslan'ın, "Bu senin kaçıncı içkin?" sorusuna bu kez, "Bu benim birinci içkim" diye cevap vermesi dikkat çekti. Görüntülerde yanındaki kadının ise aşırı derecede alkollü olması nedeniyle aynı soruya CHP'li Arslan adına, "Sayısız" dediği duyuldu. Daha sonra görüntüyü çeken kişi de, Arslan'ın "Birinci içkim" yanıtına gülerek tepki verdi.