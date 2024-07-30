Menderes’teki mesajlaşma krizinde yeni gelişme: Kılıçdaroğlu’nun avukatı devreye girdi!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Menderes Belediye Başkanı seçilen İlkay Çiçek'in belediye başkan yardımcılığı görevine getirdiği Fatih Kıraç'ın CHP'nin geçmiş dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ilçede tartışmaya neden olmuştu. Dönemin ilçe sekreteri ile yaptığı yazışmaların ifşa olması sonrası ilçe örgütünden çok sayıda tepki gelirken, kritik bir gelişme yaşandı.

PARTİ DİSİPLİN KARARI ALACAK MI?

İlçe örgütünden edinilen bilgilere göre il yönetiminin de tepki gösterdiği süreçle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Geçmişte de kendisine yönelik söylemler konusunda parti içi mekanizmaların çalışmamasını isteyen ve süreci sükunet içinde geçirilmesi talimatını veren Kılıçdaroğlu'nun bu kez avukatını görevlendirdiği iddia edildi.

YAZIŞMALARI İSTEDİ İDDİASI

İlgili yazışmaları talep eden Kılıçdaroğlu'nun avukatı, süreci yakından takip ederek yazışmaları inceleyeceği, bu süreçte ise il başkanlığının herhangi bir işlem yapmayacağı öğrenildi.